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08:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

С замминистра имущественных отношений Приангарья сняты обвинения по делу о «Боярышнике»

Евгения Нефедова, отстраненная от должности в начале 2017 года, вернулась к исполнению своих обязанностей.

Источник: IrkutskMedia.ru

В отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой сняты обвинения по уголовному делу о массовом отравлении «Боярышником» в декабре 2016 года. Отстраненная от должности, в начале 2017 года, чиновница вернулась к работе 5 июня. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

«Уголовное дело не закрыто и его расследование продолжается. Однако с Евгении Нефедовой все обвинения сняты», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, отравление суррогатным алкоголем стало самым трагичным событием в Иркутске в 2016 году и о многом заставило задуматься не только местные органы власти, но и федеральные. Ситуация вызвала грандиозный скандал в декабре и вышла на международный уровень. Массовое отравление людей непищевой спиртосодержащей жидкостью прокомментировал президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции и дал несколько поручений.

С первых дней правоохранители изымали образцы жидкости, которую употребляли пострадавшие, направляли их на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области. Сотрудники СУ СКР по региону 18 декабря 2016 года возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 239 УК РФ «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». По делу задержаны 22 человека. В отношении семи из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10-ти — в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.

Сразу после пресс-конференции Путина следователи возбудили в отношении заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Было установлено, что с мая 2016 года в региональное Управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник».

«Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимые меры по проверке указанных в обращении фактов», — говорилось в сообщении пресс-службы СК.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обнародовало заявление о том, что неоднократно информировало органы госвласти, а также органы местного самоуправления с целью введения мер для борьбы с алкоголизмом. Ведомство направило 35 информационно-аналитических материалов губернатору Иркутской области Сергею Левченко, председателю Законодательного Собрания региона Сергею Брилке, а также в администрацию Иркутска и другие инстанции.

27 декабря прошлого года Главным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). 11 января 2017 года ее отстранили от занимаемой должности. Такое решение принял Свердловский районный суд.

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