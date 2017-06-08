Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Это норма: пять мифов о сексе
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска
В Петербурге врача наказали за халатность к судьбе новорожденной девочки
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Орбакайте рассказала правду о состоянии Пугачевой - СМИ
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли потери
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли крупные потери – СМИ
Россия создает субмарину со 100-метровыми крыльями
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
10В тени красоты
10:10 (мск), источник: Sputnik.by

Посол РФ против смены площадки переговоров по Украине

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Посол России в Беларуси Александр Суриков считает эффективными идущие в Минске переговоры трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на юго-востоке Украины и против смены площадки.

Источник: Sputnik.by

В ходе эксклюзивного интервью Sputnik дипломат отметил, что об эффективности переговоров говорит снижение интенсивности боевых действий в зоне конфликта, кроме того, сторонам иногда удается договариваться о полном прекращении огня.

«Все остальное пока на переговорах в нормандском формате находится в сложном состоянии: и дальнейшее разведение сил, и выборные процессы, и все другие действия, которые определены Минскими соглашениями. Пока по всем остальным позициям не удается достичь результата», — сказал Суриков.

По его словам, сейчас все более понятно, что за рамками переговорного процесса должны состояться экспертные консультации другого уровня.

«Отменять Минские соглашения точно нет смысла, потому что тогда у нас не останется механизмов, удерживающих от силовых решений. Я считаю, что эти переговоры должны продолжаться и нужно более активно идти к выполнению этих решений. Зачем менять площадку? Эти соглашения здесь принимались, и хорошо, что здесь же идут переговоры. Результат будет, но когда — это уже второй вопрос», — сказал он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Всемирный день океанов: как ураганы Атлантики влияют на наш климат
МАК: следов взрывчатки на разбившемся польском Ту-154 не было
На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв
Пропавший в Мьянме самолет с телами погибших нашли в море
В Великобритании начались досрочные парламентские выборы
На президентских выборах в России сделают ставку на молодежь
Ракета «Протон-М» со спутником США стартовала с Байконура
Месси согласился продлить контракт с «Барселоной»
Спорт
Роналду как 10 Овечкиных! Топ-100 самых дорогих спортсменов мира Forbes обнародовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года. Ни одного россиянина в нем не оказалось
Авто
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего Отличительной чертой концепта стала единственная дверь, открывающаяся по принципу «крыло чайки», а также полностью закрытые колеса
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Скандинавский интерьер, наполненный цветом и живыми растениями
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
На заводской башне в Петербурге разместят смотровую площадку
За сортировку мусора будут давать скидки на оплату ЖКУ
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь