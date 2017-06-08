Посол РФ против смены площадки переговоров по Украине

В ходе эксклюзивного интервью Sputnik дипломат отметил, что об эффективности переговоров говорит снижение интенсивности боевых действий в зоне конфликта, кроме того, сторонам иногда удается договариваться о полном прекращении огня.

«Все остальное пока на переговорах в нормандском формате находится в сложном состоянии: и дальнейшее разведение сил, и выборные процессы, и все другие действия, которые определены Минскими соглашениями. Пока по всем остальным позициям не удается достичь результата», — сказал Суриков.

По его словам, сейчас все более понятно, что за рамками переговорного процесса должны состояться экспертные консультации другого уровня.

«Отменять Минские соглашения точно нет смысла, потому что тогда у нас не останется механизмов, удерживающих от силовых решений. Я считаю, что эти переговоры должны продолжаться и нужно более активно идти к выполнению этих решений. Зачем менять площадку? Эти соглашения здесь принимались, и хорошо, что здесь же идут переговоры. Результат будет, но когда — это уже второй вопрос», — сказал он.