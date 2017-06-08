Развитие моногородов обсудят на форуме в Хабаровском крае

В его рамках будет проведена сессия, на которой предприниматели, представители районной администрации, министерства экономического развития региона и различных ведомств проанализируют проблемы Чегдомына и предложат их решения. Специалисты сформируют стратегию развития малого бизнеса в рабочем поселке.

Кроме того, на форуме обсудят способы преодоления монозависимости, представят опыт других регионов России в этом направлении.