Развитие моногородов обсудят на форуме в Хабаровском крае
28 июня в Чегдомыне состоится региональный форум «Направление развития моногородов Хабаровского края».
28 июня в Чегдомыне состоится региональный форум «Направление развития моногородов Хабаровского края».
В его рамках будет проведена сессия, на которой предприниматели, представители районной администрации, министерства экономического развития региона и различных ведомств проанализируют проблемы Чегдомына и предложат их решения. Специалисты сформируют стратегию развития малого бизнеса в рабочем поселке.
Кроме того, на форуме обсудят способы преодоления монозависимости, представят опыт других регионов России в этом направлении.
Мероприятие начнется в 10:00 по адресу: улица Центральная, 49. В нем смогут принять участие все желающие, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на