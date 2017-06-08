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08:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Развитие моногородов обсудят на форуме в Хабаровском крае

28 июня в Чегдомыне состоится региональный форум «Направление развития моногородов Хабаровского края».

Источник: Reuters

В его рамках будет проведена сессия, на которой предприниматели, представители районной администрации, министерства экономического развития региона и различных ведомств проанализируют проблемы Чегдомына и предложат их решения. Специалисты сформируют стратегию развития малого бизнеса в рабочем поселке.

Кроме того, на форуме обсудят способы преодоления монозависимости, представят опыт других регионов России в этом направлении.

Мероприятие начнется в 10:00 по адресу: улица Центральная, 49. В нем смогут принять участие все желающие, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Вехнебуреинского района.

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