В Думе Владивостока обсудят поведение депутата Юрия Кучина

В пятницу, 9 июня, в Думе Владивостока состоится заседание комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности: депутаты города будут разбирать поведение депутата Юрия Кучина, сообщил корреспонденту РИА VladNews источник, близкий к ситуации. Начало заседания — в 13:00.

Напомним, Юрий Кучин был оштрафован судом на 40 тысяч рублей за организацию митинга против коррупции в приморской столице 26 марта, а также участвовал в шествии 1 мая — за которое впоследствии был вызван на беседу в полицию по заявлению губернатора Владимира Миклушевского.