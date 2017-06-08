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09:17 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев удивился разнице в китайских данных по товарообороту

На двусторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином президент Нурсултан Назарбаев удивился разнице китайских и казахстанских данных по товарообороту, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Мы решили вопрос энергетического сотрудничества, 25 процентов добываемой нефти в Казахстане производится китайскими компаниями. Сейчас они ставят вопрос о продлении контрактов, мы будем очень внимательно это смотреть, потому что они хорошие наши партнеры по совместной работе. За эти годы, когда мы с вами вместе работаем, поставлено более 100 миллионов тонн нефти через Казахстан, более 180 миллиардов кубометров газа. Товарооборот по китайским пограничным данным вырос на 46 процентов, по нашим данным — на 30 процентов. Не знаю, почему разница такая? Разная методика расчета?», — обратился президент Казахстана к Си Цзиньпину.

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Назарбаев отметил, что между двумя странами нет нерешенных вопросов. Китай, по словам президента, стал основным партнером Казахстана в экономике, по объему прямых иностранных инвестиций, выданных кредитов и совместных предприятий.

«Сейчас мы осуществляем, как мы договорились, перенос 51 предприятия в Казахстан. Уже три работают, по шести идет работа и дальше мы продолжаем. Идут работы по энергетике, транспорту, логистике. Особо хочу отметить вашу идею развития великого Шелкового пути “Один пояс, один путь”. Казахстан знает, что вы его объявили у нас впервые и мы его активно поддержали», — сказал глава государства.

По словам Назарбаева, казахстанский народ знает, что Китай не только близкий сосед, но и друг, и партнер, с которым страна имеет доверительные отношения.

«И поэтому с новыми пожеланиями относимся к вашим планам развивать Китай, поставить Китай на то место, которое он в мире заслуживает. И Китай с каждым годом именно занимает такое положение, которое ему подобает. И мы рядом будем всегда вместе с вами», — добавил президент.

В свою очередь Си Цзиньпин подтвердил близкие отношения Казахстана и Китая и поблагодарил Нурсултана Назарбаева за поддержку инициативы Нового Шелкового пути.

«Между нами такие плотные, тесные контакты на всех уровнях, на высшем уровне, что полностью демонстрирует стратегический характер китайско-казахстанских отношений. Можно сказать, что мы служим образцом отношений между государствами. Я вам очень благодарен за замечательную организацию моего визита. Я размещаюсь в гостинице Пекин (Beijing Palace в Астане — прим.автора), буду здесь как дома», — отметил глава КНР.

Напомним, сегодня в столице Казахстана открывается саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В Астану с официальным визитом прибыли председатель Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин.

Ключевым событием саммита в Астане станет присоединение к организации Индии и Пакистана. В связи с этим глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов назвал саммит «историческим», отметив, что значение ШОС как одной из крупнейших региональных организаций после присоединения вышеназванных стран значительно возрастет.

Ожидается, что члены саммита ШОС прибудут на церемонию открытия выставки EXPO-2017 в Астане, участие в котором уже подтвердили 17 глав государств и правительств.

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