Садоводы Челябинской области получили от губернатора 10 миллионов
Садоводческие товарищества Челябинской области получат 10 миллионов рублей из регионального бюджета. Соответствующее решение принял губернатор Борис Дубровский.
Садоводческие товарищества Челябинской области получат 10 миллионов рублей из регионального бюджета. Соответствующее решение принял губернатор Борис Дубровский.
Глава региона напомнил, что финансовая поддержка садоводческих товариществ за счет средств областного бюджета практикуется в регионе уже третий год подряд (тогда с такой инициативой обратилось к губернатору региональное отделение Союза садоводов России). «Перед министерством сельского хозяйства региона стоит задача по повышению эффективности этой формы поддержки, чтобы отдача от нее была максимальной», — рассказал Борис Дубровский председателю СНТ «Связист» Любови Овчинниковой во время приема по личным вопросам.
Средства на поддержку садоводческих товариществ региона, в основном, используются для улучшения дорожной инфраструктуры и водоснабжения. «Нам очень нужна современная инфраструктура и, благодаря субсидиям, за два года мы многое сделали», — отметила Овчинникова. Она от имени всех садоводов поблагодарила губернатора за внимание к их инициативам и потребностям.