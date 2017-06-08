Садоводы Челябинской области получили от губернатора 10 миллионов

Глава региона напомнил, что финансовая поддержка садоводческих товариществ за счет средств областного бюджета практикуется в регионе уже третий год подряд (тогда с такой инициативой обратилось к губернатору региональное отделение Союза садоводов России). «Перед министерством сельского хозяйства региона стоит задача по повышению эффективности этой формы поддержки, чтобы отдача от нее была максимальной», — рассказал Борис Дубровский председателю СНТ «Связист» Любови Овчинниковой во время приема по личным вопросам.

Средства на поддержку садоводческих товариществ региона, в основном, используются для улучшения дорожной инфраструктуры и водоснабжения. «Нам очень нужна современная инфраструктура и, благодаря субсидиям, за два года мы многое сделали», — отметила Овчинникова. Она от имени всех садоводов поблагодарила губернатора за внимание к их инициативам и потребностям.