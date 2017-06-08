Омский губернатор Назаров нашел деньги на ремонт разрушающегося дома в Нефтяниках

Сегодня, 8 июня, стали известны новые подробности о судьбе жильцов разрушающегося дома № 57 «Б» по улице 50 лет Профсоюзов.

Напомним, что 11 мая обрушился архитектурный выступ над окнами двух квартир, 26-го произошло второе обрушение. Судя по всему, трещина растет.

Сейчас жильцам предоставили гостиницу.

В свою очередь, в мэрии Омска обещали отремонтировать дом в 2018 году, но лишь частично. Капремонт планировали первоначально только там, где обрушилась кирпичная кладка.

Однако после второго обрушения дом стал непригодным для жилья.

Сегодня губернатор Омской области Виктор Назаров распорядился выделить средства на ремонт из резервного фонда. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКК региона Богдан Масан.

Богдан Масан, заместитель министра строительства и ЖКК Омской области:

К сожалению, в городе средств не нашлось, поэтому губернатором Виктором Ивановичем принято решение о выделении средств из резервного фонда. Городу мы написали письмо о том, что им надлежит предоставить сметный расчёт, потому что необходимо определить цену вопроса. Они обещали сделать это до 20 числа. После подготовки необходимой документации средства будут направлены на укрепление несущих конструкций дома. Капитальный ремонт кровли будет выполнен за счёт средств регионального фонда капремонта. На период восстановительных работ городские власти должны обеспечить владельцев квартир временным жильём.

Эти меры позволят начать работы по восстановлению в ближайшее время.