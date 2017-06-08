Морпехи Каспийской флотилии переброшены в Крым

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«В полевых условиях личный состав подразделения морской пехоты отрабатывает задачи оборудования огневых позиций, смены районов сосредоточения, организации их системы охраны и обороны», — сообщили в пресс-службе.

Во взаимодействии с морской пехотой Черноморского флота им предстоит провести совместное учение с применением беспилотников. После отработки всех действий подразделения морской пехоты Каспийской флотилии будут переброшены из Крыма на общевойсковой полигон в Дагестан.

Кстати.

В рамках проверки боевой готовности соединений ЮВО тактические учения с боевой стрельбой из танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-3, самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и минометов «Сани» проходят на четырех полигонах. В маневрах задействованы около 6,5 тысяч военнослужащих и более 1,5 тысяч единиц военной техники.