В Кабмине рассказали, на что может согласиться Россия по Донбассу

«Грех так говорить, но фактически у нас сейчас неактивная фаза боевых действий. Есть наступления, серьезные бои и тому подобное. Главное, чтобы миссия стала на границе с РФ. Пока Россия категорически от этого отказывается. Но, мне кажется, это один из вариантов, который примет Россия, чтобы сохранить лицо», — отметил Грымчак.

По его словам, введение миротворцев ООН может быть как раз тем вариантом, который ищет Киев.

«Думаю, это реально. Есть старая истина: “Сначала над тобой смеются, затем с тобой спорят, а потом ты побеждаешь”. Идея по поводу миротворцев — из той же серии. Сначала все посмеялись. Но периодически к этой идее возвращаются», — подытожил Грымчак.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.