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09:52 (мск), источник: ТАСС

В Великобритании начались досрочные парламентские выборы

По итогам выборов будет определен новый состав Палаты общин, а партия, набравшая более половины депутатских мандатов, получит право сформировать правительство.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Досрочные парламентские начались в четверг в Великобритании. Ровно в 07:00 по местному времени (09:00 мск) более 40 тысяч избирательных участков открылись по всей стране. Возможность проголосовать у 46,4 млн британцев, зарегистрировавшихся в качестве избирателей, будет до 22:00 (00:00 мск). Сразу после этого ведущие телеканалы объявят результаты экзитполов, подсчет голосов будет вестись всю ночь, а окончательные результаты должны стать известны к утру пятницы, 9 июня.

Опросы отдают преимущество тори

По итогам выборов будет определен новый состав Палаты общин, куда входят 650 депутатов (по числу избирательных округов). Партия, которая наберет более половины депутатских мандатов, получит право сформировать правительство. Основная интрига заключается в том, сможет ли правящая Консервативная партия, возглавляемая премьер-министром Терезой Мэй, остаться у руля на ближайшие пять лет.

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Опросы общественного мнения показывают преимущество консерваторов, однако разброс в оценках очень большой. Так, согласно результатам последнего социологического исследования, проведенного компанией YouGov, за консерваторов готовы проголосовать 42% опрошенных, в то время как их главного конкурента — Лейбористскую партию — намерены поддержать 35% респондентов. Опрос общественного мнения Kantar также выявил лидерство тори, но с меньшим разрывом. Так, в поддержку правящей партии высказались 43% участников исследования, а 38% отдали предпочтение лейбористам.

Тем временем, по информации газеты Times, высокопоставленные чиновники в правительстве Великобритании получили указание о подготовке плана на случай, если по итогам голосования ни одна из партий не наберет 326 мандатов, необходимых для формирования правительства большинства.

Такая ситуация называется «подвешенным парламентом» и потребует переговоров о формировании коалиционного правительства или даже новых выборов.

Правила голосования

В Великобритании не существует «дня тишины» во время выборов — агитировать за своих кандидатов можно до последнего момента, однако внутри избирательных участков делать это воспрещается. Более того — дискуссия по поводу достоинств и недостатков кандидата перед кабинкой для голосования является нарушением правил, даже если полемика развернется между мужем и женой.

Точно также внутри избирательных участков нельзя делать фотографии. По закону разглашение информации о том, как проголосовал другой человек, является грубым нарушением, штраф за которое может достигать 5 тыс. фунтов ($6,5 тыс.).

Поэтому сотрудники избирательных комиссий будут внимательно следить, чтобы никто не сделал ни одного фото, ни одного селфи внутри участка для голосования.
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По данным избирательной комиссии Великобритании, с 1832 года, когда была проведена радикальная избирательная реформа, единственным месяцем, на который никогда не выпадало голосование по определению состава парламента, был сентябрь. Самыми же популярными месяцами считаются май и октябрь. С момента завершения Первой мировой войны парламентские выборы проводились в эти месяцы по шесть раз, а в июне — пять раз.

В день народного волеизъявления запрещена трансляция любых заявлений, которые могут заставить избирателей в последний момент поменять свое мнение. Именно поэтому вплоть до закрытия участков телевидение показывает сюжеты на максимально отвлеченные от выборов темы. Репортажи с участков для голосования носят максимально аполитичный характер. Один из наиболее популярных сюжетов — о животных.

Справка
Британия запустила Brexit. Что будет дальше?Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила власти Евросоюза о формальном запуске процедуры по выходу страны из состава ЕС.
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