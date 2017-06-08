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10:11 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургским депутатам пригрозили «лишением свободы» из-за прогулов

С заседаний будут выпускать «под расписку».

Источник: УралИнформБюро

Екатеринбургская гордума разработает поправки в регламент, предусматривающие наказание для депутатов за прогулы заседаний.

Тему на комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью поднял вице-спикер Виктор Тестов. Как пояснил «Уралинформбюро» депутат Олег Хабибуллин, инициатива поступила на фоне полугодовых прогулов, к примеру, бизнесменов Евгения Боровика и Алексея Бородина, а также директора ЦПКиО Романа Шадрина.

Однако методы, которыми Тестов хотел добиться повышения дисциплины, сочли драконовскими. «Например, если депутат захочет выйти с заседания в туалет или покурить, есть у нас и такие, то остальные депутаты должны проголосовать: отпускать его или нет. Комичная и нелепая ситуация», — пояснил Хабибуллин.

Самым действенным способом признали удар по карману: прогульщиков будут лишать части компенсации расходов на депутатскую деятельность, которая на сегодняшний день составляет 50 тысяч рублей (порядка 21 миллиона в год на всех депутатов). «Будем честны, к этой сумме все относятся как к зарплате — все ходят и ее получают. Я, к слову, предложил вообще отказаться от этой выплаты», — отметил Хабибуллин.

Конкретный размер штрафов депутаты будут обсуждать на следующих заседаниях.

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