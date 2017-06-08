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12:40 (мск), источник: ИА Татар-информ

Глава Буинского района Азат Айзетуллов покинул свой пост

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр РТ Алексей Песошин принял участие во внеочередном 21-м заседании Совета Буинского района III созыва.

Источник: ИА Татар-информ

На заседании глава района Азат Айзетуллов попросил о досрочном прекращении своих полномочий по состоянию здоровья.

Решением Совета ему было присвоено звание «Почетный гражданин Буинского муниципального района».

Обязанности руководителя исполнительного комитета Буинского района возложены на Марата Зяббарова, который ранее занимал должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ.

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