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09:58 (мск), источник: Sputnik.by

ГПК подтвердил задержание российского бойца ММА Амриева

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Находящийся в межгосударственном розыске гражданин России, чемпион мира по ММА Мурад Амриев был задержан в белорусском пункте пропуска «Веселовка» на белорусско-украинской границе, сообщили Sputnik в четверг в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Источник: Sputnik.by
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«7 июня в 17:24 гражданин Российской Федерации Мурад Амриев, который находится в межгосударственном розыске, был задержан во время оформления автомобиля Toyota с госномерами РФ», — сообщил Sputnik в четверг официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

По его словам, данный гражданин находится в розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса России — использование заведомо подложного документа.

Бычковский также сообщил, что в настоящее время Амриев передан в РУВД Добрушского района для дальнейшего разбирательства.

Всего за минувшие с утки белорусские пограничники задержали трех человек, находящихся в межгосударственном розыске, два из которых граждане России, один — гражданин Беларуси.

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