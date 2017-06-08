ГПК подтвердил задержание российского бойца ММА Амриева

«7 июня в 17:24 гражданин Российской Федерации Мурад Амриев, который находится в межгосударственном розыске, был задержан во время оформления автомобиля Toyota с госномерами РФ», — сообщил Sputnik в четверг официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

По его словам, данный гражданин находится в розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса России — использование заведомо подложного документа.

Бычковский также сообщил, что в настоящее время Амриев передан в РУВД Добрушского района для дальнейшего разбирательства.

Всего за минувшие с утки белорусские пограничники задержали трех человек, находящихся в межгосударственном розыске, два из которых граждане России, один — гражданин Беларуси.