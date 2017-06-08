Губернатор Нью-Йорка предложил Трампу депортировать его как иммигранта
Губернатор штата
Губернатор штата
Дед Куомо переселился в США из Италии. «Ты хочешь депортировать иммигрантов? Начни тогда с меня, потому что я считаю себя иммигрантом», — заявил губернатор.
Куомо, так же как и Трамп, родился в
Федеральные суды уже дважды блокировали указы Трампа об ужесточении иммиграционных мер. Федеральный суд в Сиэтле вынес такое решение по указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США граждан из семи мусульманских стран. Федеральный суд в Гонолулу заблокировал измененную версию указа.