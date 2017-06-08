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10:07 (мск), источник: Ведомости

Губернатор Нью-Йорка предложил Трампу депортировать его как иммигранта

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо предложил президенту США Дональду Трампу депортировать его в соответствии с указами об ужесточении иммиграционного режима.

Источник: AP 2017

Дед Куомо переселился в США из Италии. «Ты хочешь депортировать иммигрантов? Начни тогда с меня, потому что я считаю себя иммигрантом», — заявил губернатор.

Куомо, так же как и Трамп, родился в нью-йоркском районе Куинс. «Нью-йоркцы знают, что все мы являемся иммигрантами. И ты, мой друг, тоже им являешься», — отметил губернатор, обращаясь к президенту. Отец Трампа имел немецкие корни, мать была шотландкой.

Федеральные суды уже дважды блокировали указы Трампа об ужесточении иммиграционных мер. Федеральный суд в Сиэтле вынес такое решение по указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США граждан из семи мусульманских стран. Федеральный суд в Гонолулу заблокировал измененную версию указа.

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