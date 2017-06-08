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10:19 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Холманских устроил выволочку начальнику свердловского главка МВД

Доклад генерала Бородина вывел из себя полпреда.

Источник: Аргументы и факты

На совещании по мошенничеству в сфере ОСАГО приведена статистика о том, что в Свердловской области по результатам ОРД за 2016 год не было возбуждено ни одного уголовного дела по факту мошенничества.

Статистика удивила замгенпрокурора Юрия Пономарева, который задал вопрос начальнику свердловского главка МВД Михаила Бородина. Генерал начал объяснять ситуацию сложностью сбора материалов, которые, в том числе, требуют следственные органы для возбуждения уголовного дела по фактам мошенничества.

Этот аргумент вывел из себя полпреда Холманских. Полпред, повышая голос, вспомнил, как силовики подавили каналы сбыта наркотиков, продавцы которых размещали телефоны и адреса сайтов на стенах домов. «Объявления о дешевых полосах висят на рекламных плакатах, телефоны везде. Пройдитесь по улицам, позвоните! Что еще нужно!?», — почти закричал Игорь Холманских.

К слову, выступавший вслед за Бородиным начальник челябинского главка отчитался об оперативной работе именно по уличным обвинениям.

Напомним, что сегодня в Екатеринбурге проходит расширенное межведомственное совещание по мошенничеству в сфере ОСАГО, в котором принимают участие президент Российского союза страховщиков Игорь Юргенс, директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Игорь Жук, полпред президента в УрФО Игорь Холманских, заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев, а также руководители региональных прокуратур, главков МВД и СКР, налоговики и представители Росфинмониторинга и судов.

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