Прокуратура требует обеспечить дошкольников детскими садами в Перми

Количество судебных решений о возложении на администрацию Перми обязанности предоставить место в дошкольных образовательных организациях возросло с 293 решений в 2013 году до 375 решений в 2016 году и продолжает увеличиваться.

При этом, как отмечают в прокуратуре, создание мест в частных образовательных организациях существенно не снижает напряжённости в этом вопросе.

Так, расходование денежных средств на субсидирование деятельности частных образовательных организаций отвлекает денежные средства от исполнения муниципальных обязательств в сфере обеспечения несовершеннолетних дошкольным образованием.

Открытие групп с четырёхчасовым пребыванием является мерой временного характера и направлена на социальную адаптацию детей, поэтому не позволяет обеспечить получение образовательной услуги и лишь частично снимает социальную напряжённость.

Также, по мнению прокуратуры, минимальные расчётные показатели местных нормативов градостроительного проектирования Перми, утверждённые решением Пермской гордумы от 24.03.2015 № 60, не отвечают социально-демографической обстановке в городе и требуют корректировки.

В связи с чем главе Перми было внесено представление об устранении выявленных нарушений.