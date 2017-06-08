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10:21 (мск), источник: NewsKo

Прокуратура требует обеспечить дошкольников детскими садами в Перми

Ежегодно свыше 100 обращений о незаконном отказе в предоставлении места в детском саду поступает в прокуратуры Перми.

Количество судебных решений о возложении на администрацию Перми обязанности предоставить место в дошкольных образовательных организациях возросло с 293 решений в 2013 году до 375 решений в 2016 году и продолжает увеличиваться.

При этом, как отмечают в прокуратуре, создание мест в частных образовательных организациях существенно не снижает напряжённости в этом вопросе.

Так, расходование денежных средств на субсидирование деятельности частных образовательных организаций отвлекает денежные средства от исполнения муниципальных обязательств в сфере обеспечения несовершеннолетних дошкольным образованием.

Открытие групп с четырёхчасовым пребыванием является мерой временного характера и направлена на социальную адаптацию детей, поэтому не позволяет обеспечить получение образовательной услуги и лишь частично снимает социальную напряжённость.

Также, по мнению прокуратуры, минимальные расчётные показатели местных нормативов градостроительного проектирования Перми, утверждённые решением Пермской гордумы от 24.03.2015 № 60, не отвечают социально-демографической обстановке в городе и требуют корректировки.

В связи с чем главе Перми было внесено представление об устранении выявленных нарушений.

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