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14:02 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградские депутаты 49 лет не знали об опечатке в названии хутора

Хутор Вдовольский в Урюпинском районе Волгоградской области наконец-то перестал был Вдовольным.

Спустя 49 лет депутаты регионального парламента устранили ошибку в названии хутора, допущенную при составлении справочников административно-территориального деления Волгоградской области 1968 году.

Как сообщает ВДТВ, досадная оплошность составителей была исправлена на заседании комитета Волгоградской областной Думы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий.

То, каким образом Вдовольский стал Вдовольным, обсуждали депутаты Алексей Буров, Александр Махин, Иван Мордвинцев, а также представители профильных ведомств областной администрации и прокуратуры региона.

Установлено, что опечатка в названии муниципального образования была допущена дважды. Впервые, как уже было сказано, в 1968 году и повторно — в 1989 году.

Исконное имя вернулось хутору путем внесения поправки в областной закон «Об установлении границ и наделении статусом Урюпинского района и муниципальных образований в его составе» по обращению жителей Урюпинского района.

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