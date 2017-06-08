Минсельхоз Израиля увидел в Воронежской области площадку для проекта по животноводству

Директор по внешней торговле Министераства сельского хозяйства и аграрного развития Израиля Гилад Элираз увидел в Воронежской области площадку для реализации российско-израильского пилотного проекта по молочному животноводству. Площадка «будет отбираться федеральным правительством», но сотрудники министерства «надеются, что регион окажется в числе основных кандидатов», сообщил Гилад Элираз на встрече израильской делегации с губернатором Алексеем Гордеевым в среду, 7 июня.

Визит состоялся в рамках «дорожной карты», подписанной премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Израиле в 2016 году. Делегация Израиля поучаствовала в бизнес-форуме по молочному животноводству, посетили крупные молочные фермы в Аннинском и Бобровском районах и презентовали достижения израильских компаний агропромышленного сектора. По словам Гилада Элираза, члены делегации были «очень впечатлены тем, что увидели на фермах».