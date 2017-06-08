Генконсул Польши в Иркутске посетил Хабаровск

Он приехал в столицу края с рабочим визитом, потому что Дальний Восток входит в консульский округ Генерального консульства Польши в Иркутске. В дальнейшем Кшиштоф Свидерек отправится в другие города региона, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Кшиштоф Свидерек был назначен генконсулом в Иркутске в августе 2016 года. В Хабаровск он приехал впервые. Здесь дипломат встретился с вице-мэром города Сергеем Кравчуком. Стороны обменялись памятными подарками. Генконсул выразил желание выстроить торгово-экономические отношения между Хабаровском и предприятиями Польши. Также он подчеркнул, что нужно рассказывать польским туристам о дальневосточной столице и привлекать их на экскурсии.