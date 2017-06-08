Генконсул Польши в Иркутске посетил Хабаровск
Генеральный консул Польши в Иркутске Кшиштоф Свидерек посетил Хабаровск.
Генеральный консул Польши в Иркутске Кшиштоф Свидерек посетил Хабаровск.
Он приехал в столицу края с рабочим визитом, потому что Дальний Восток входит в консульский округ Генерального консульства Польши в Иркутске. В дальнейшем Кшиштоф Свидерек отправится в другие города региона, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Кшиштоф Свидерек был назначен генконсулом в Иркутске в августе 2016 года. В Хабаровск он приехал впервые. Здесь дипломат встретился с
«У меня очень хорошие впечатления о Хабаровске. Прекрасный зеленый город с большими транспортными артериями. Это впечатляет. Движение не очень сильное в городе. Я смотрю на некоторые улицы, и мне ваш город очень напоминает