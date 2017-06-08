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11:31 (мск), источник: Губерния онлайн

Генконсул Польши в Иркутске посетил Хабаровск

Генеральный консул Польши в Иркутске Кшиштоф Свидерек посетил Хабаровск.

Источник: Reuters

Он приехал в столицу края с рабочим визитом, потому что Дальний Восток входит в консульский округ Генерального консульства Польши в Иркутске. В дальнейшем Кшиштоф Свидерек отправится в другие города региона, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Кшиштоф Свидерек был назначен генконсулом в Иркутске в августе 2016 года. В Хабаровск он приехал впервые. Здесь дипломат встретился с вице-мэром города Сергеем Кравчуком. Стороны обменялись памятными подарками. Генконсул выразил желание выстроить торгово-экономические отношения между Хабаровском и предприятиями Польши. Также он подчеркнул, что нужно рассказывать польским туристам о дальневосточной столице и привлекать их на экскурсии.

«У меня очень хорошие впечатления о Хабаровске. Прекрасный зеленый город с большими транспортными артериями. Это впечатляет. Движение не очень сильное в городе. Я смотрю на некоторые улицы, и мне ваш город очень напоминает Сан-Франциско. Хочу выразить большое уважение, что вы сохранили исторические здания. Хочется смотреть на эти купеческие дома — это жемчужина Хабаровска», — поделился впечатлениями Кшиштоф Свидерек.

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