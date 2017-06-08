Новым главой Невского района стал Алексей Гульчук
Чиновник занял должность после Константина Серова, который получит пост
Чиновник занял должность после Константина Серова, который получит пост
Георгий Полтавченко назначил Алексея Гульчука на должность главы Невского района. Об этом сообщил руководитель
Ранее Гульчук был заместителем главы районной администрации и занимался вопросами экономического развития, госзаказа, строительства и землепользования.
Напомним, 4 мая бывший глава Невского района Константин Серов получил пост