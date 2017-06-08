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12:28 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Новым главой Невского района стал Алексей Гульчук

Чиновник занял должность после Константина Серова, который получит пост вице-губернатора.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Георгий Полтавченко назначил Алексея Гульчука на должность главы Невского района. Об этом сообщил руководитель пресс-службы администрации губернатора Андрей Кибитов в Twitter.

Ранее Гульчук был заместителем главы районной администрации и занимался вопросами экономического развития, госзаказа, строительства и землепользования.

Напомним, 4 мая бывший глава Невского района Константин Серов получил пост вице-губернатора Петербурга.

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