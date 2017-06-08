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11:21 (мск), источник: Вести Приморье

Юрий Трутнев: Дальневосточные регионы должны развиваться выше среднего уровня по стране

Вопросы реализации новых федеральных законов на Дальнем Востоке обсудили на Совете при Полномочном представителе Президента РФ в ДФО во Владивостоке. Доложить о результатах проделанной работы собрались главы субъектов ДФО. Приморье представляет губернатор края Владимир Миклушевский.

Источник: Вести Приморье

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в своем вступительном слове Юрий Трутнев подчеркнул, работа по развитию региона, которая проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина, требует усилий всех уровней власти.

«Мы подготовили и приняли 15 федеральных законов, они направлены на улучшение жизни на Дальнем Востоке — тарифы, гектар, Свободный порт и многие другие. Но совершенно понятно, что люди приходят в конкретный муниципальный или субъектовый органы власти, получают поддержку или наоборот. И никакие законы не смогут улучшить жизнь людей, если с ними не будут работать на местах. Вы прекрасно помните нашу с вами договоренность, у нас никто не должен быть ниже среднего положения по стране. Есть медиана и все дальневосточные субъекты, мы с вами об этом договаривались, должны быть выше», — подчеркнул полпред.

Один из «пионерных» законов, вносящий вклад в работу по улучшению состояния экономики Дальнего Востока, строительству новых предприятий — о территориях опережающего развития, акцентировал заместитель Председателя Правительстве РФ. Сделать этот инструмент максимально эффективным необходимо совместными усилиями, обозначил он.

«Самым важным показателем является мультипликатор, то есть соотношение привлеченных средств инвесторов на один вложенный бюджетный рубль. Бюджетные деньги в этом случае являются инструментом привлечения частных инвестиций. Есть целый ряд мер, связанные с предоставлением земли, защитой от ненужных проверок, ускорением административных процессов.

У нас нет территорий опережающего развития, которые мы придумали в Москве. Все ТОРы — это наша работа совместная. Поэтому хочу узнать, если предприятия в ТОРах по каким-то причинам не стартовали. Важно, чтобы место пустое не осталось, чтобы те деньги, которые государство затратило на строительство инфраструктуры, не пропали зря. Мы долго это обсуждали в Правительстве и пришли к выводам, что оценивать будем по конечным результатам. Не состоялся один проект — не страшно: не плачем, не ругаемся по поводу плановых показателей, но обязаны найти другой, — подчеркнул полпред.

Основные темы июньского заседания совета также — реализация закона об одном гектаре, повышение инвестиционного рейтинга регионов Дальнего Востока и подготовка к Третьему Восточному экономическому форуму.

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