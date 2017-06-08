Жители Находки написали про угольную пыль Валентине Матвиенко

«Просим Вас создать правовые условия цивилизованного развития портовой инфраструктуры стивидорными компаниями, полностью исключающими безответственное нарушение экологических норм и правил, манипулирование общественным созданием псевдоэкологическими организациями. Разрушение социально-экологической среды проживания жителей портовых городов, обеспечивающих локализацию экологических конфликтов во всех портах России.

Наше государство должно являться образцом промышленного и социально-экологического обустройства территорий. Ваш бесценный опыт в управлении городом Санкт-Петербургом, в границах которого успешно функционирует один из крупнейших портов России, позволит решить данный острый вопрос. Мы уверены, что Совет Федерации сможет оперативно создать высококвалифицированную экспертную группу, которая сможет экстренно обуздать безответственных стивидоров и определить правила активного развития портов страны социально ответственными компаниями.

Проводимая в стране индустриализация требует новых подходов в развитии территорий, и мы надеемся на Ваше понимание и поддержку. Учитывая остроту проблемы, мы просим начать данную работу незамедлительно, — говорится в коллективном обращении жителей Находки к Валентине Матвиенко.

Как сообщил в беседе с журналистом издания руководитель Приморского отделения Всероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Карпов, под проектом плана мероприятий по экологическому оздоровлению Находки подписались более двух тысяч человек.

Артем Андреев.