Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Инсульт ведет к алкоголизму
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Елена Летучая восхитила поклонников своей «маленькой копией»
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Орбакайте рассказала правду о состоянии Пугачевой - СМИ
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли потери
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
СМИ: Татьяна Васильева осмелилась выложить фото без парика
«Прилетел и сжег дотла»: СМИ о «Шмеле»-убийце РФ
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10Теракт в Лондоне
11:15 (мск), источник: ДЕЙТА

Жители Находки написали про угольную пыль Валентине Матвиенко

Жители Находки обратились к председателю Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентине Матвиенко с просьбой законодательно урегулировать правила цивилизованной перевалки сыпучих грузов в портовых городах России, сообщает ИА «Дейта».

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

«Просим Вас создать правовые условия цивилизованного развития портовой инфраструктуры стивидорными компаниями, полностью исключающими безответственное нарушение экологических норм и правил, манипулирование общественным созданием псевдоэкологическими организациями. Разрушение социально-экологической среды проживания жителей портовых городов, обеспечивающих локализацию экологических конфликтов во всех портах России.

Наше государство должно являться образцом промышленного и социально-экологического обустройства территорий. Ваш бесценный опыт в управлении городом Санкт-Петербургом, в границах которого успешно функционирует один из крупнейших портов России, позволит решить данный острый вопрос. Мы уверены, что Совет Федерации сможет оперативно создать высококвалифицированную экспертную группу, которая сможет экстренно обуздать безответственных стивидоров и определить правила активного развития портов страны социально ответственными компаниями.

Проводимая в стране индустриализация требует новых подходов в развитии территорий, и мы надеемся на Ваше понимание и поддержку. Учитывая остроту проблемы, мы просим начать данную работу незамедлительно, — говорится в коллективном обращении жителей Находки к Валентине Матвиенко.

Как сообщил в беседе с журналистом издания руководитель Приморского отделения Всероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Карпов, под проектом плана мероприятий по экологическому оздоровлению Находки подписались более двух тысяч человек.

Артем Андреев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
МегаФон обеспечит надежную связь поклонникам группировки «Ленинград»
МАК: следов взрывчатки на разбившемся польском Ту-154 не было
На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв
Пропавший в Мьянме самолет с телами погибших нашли в море
Тереза Мэй проголосовала на парламентских выборах
На президентских выборах в России сделают ставку на молодежь
Масляева признала вину по делу о хищении госсредств
Российский хоккеист назвал Олимпиаду посредственным турниром
Спорт
Их осталось только девять. Как изменилась сборная России Станислав Черчесов включил в заявку сборной на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого
Авто
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего Отличительной чертой концепта стала единственная дверь, открывающаяся по принципу «крыло чайки», а также полностью закрытые колеса
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Как обустроить маленький домик: 10 классных идей
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Стало известно, на сколько подорожают услуги ЖКХ в Москве
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Сын Аллы Пугачевой скучает по маме (видео) Максим Галкин опубликовал трогательный видеоролик с участием маленького Гарри.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь