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11:18 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми через суд оспорят тарифы на тепло

Верховный суд России вернул дело в регион.

9 июня административная коллегия Пермского краевого суда рассмотрит дело о тарифах ЖКХ. На заседании заслушают доводы пермских ТСЖ о недействительности тарифов, установленных для потребителей в Кировском районе Перми в 2015 году, сообщает Ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт».

Верховный Суд России рассмотрел кассационную жалобу по тарифам на тепло компании Т-Плюс для Кировского района.

Напомним, тариф повысили почти на 57%. Такой рост платы за отопление и горячую воду энергетики объяснили увеличением затрат на реализацию программы установки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в Кировском районе. Однако из запланированных 1137 пунктов ИТП они установили только 28.

Ранее суды первой и апелляционной инстанций оставили без рассмотрения по существу вопрос о законности установленного тарифа, прекратив производство по делу.

Суды сослались на то обстоятельство, что к моменту рассмотрения дела срок действия тарифа уже истёк. Верховный Суд посчитал, что такая позиция не соответствует закону. Теперь вопрос об обоснованности тарифа будет снова рассматриваться в судах первой инстанции по существу. Заседание коллегии начнётся 9 июня в 11.00 по адресу: Екатерининская, 33.

«Мы намерены отстаивать свою позицию, поскольку тарифную заявку подавали на основе экономически обосновывающих документов с соблюдением всех необходимых требований к порядку утверждения тарифов. Надо отметить, что сверх утвержденного предельного индекса тариф вырос только в 34 домах, а не во всем Кировском районе. Истцы забывают упомянуть о том, что на отопление этих домов была предусмотрена городская субсидия, принятая специальным решением Пермской городской Думы. Она компенсирует гражданам сверхпредельный рост тарифа. Следовательно, на платежах населения повышение не отразилось — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь компании Т-Плюс Михаил Топильский.

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