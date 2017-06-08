В Перми через суд оспорят тарифы на тепло

9 июня административная коллегия Пермского краевого суда рассмотрит дело о тарифах ЖКХ. На заседании заслушают доводы пермских ТСЖ о недействительности тарифов, установленных для потребителей в Кировском районе Перми в 2015 году, сообщает Ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт».

Верховный Суд России рассмотрел кассационную жалобу по тарифам на тепло компании Т-Плюс для Кировского района.

Напомним, тариф повысили почти на 57%. Такой рост платы за отопление и горячую воду энергетики объяснили увеличением затрат на реализацию программы установки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в Кировском районе. Однако из запланированных 1137 пунктов ИТП они установили только 28.

Ранее суды первой и апелляционной инстанций оставили без рассмотрения по существу вопрос о законности установленного тарифа, прекратив производство по делу.

Суды сослались на то обстоятельство, что к моменту рассмотрения дела срок действия тарифа уже истёк. Верховный Суд посчитал, что такая позиция не соответствует закону. Теперь вопрос об обоснованности тарифа будет снова рассматриваться в судах первой инстанции по существу. Заседание коллегии начнётся 9 июня в 11.00 по адресу: Екатерининская, 33.