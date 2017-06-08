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11:33 (мск), источник: РИА Крым

Овсянников уволил чиновника и выгнал директоров двух департаментов с заседания правительства из-за утреннего транспортного коллапса

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости (Крым). Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников уволил начальника управления транспортной инфраструктуры Игоря Козина из-за плохой организации работы транспорта города утром в четверг.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он заявил в ходе заседания правительства Севастополя в четверг.

С 4.30 пиротехники МЧС совместно с ЧФ проводят операцию по обезвреживанию немецкой авиационной донной мины времен Великой Отечественной войны, которая недавно была обнаружена на входе в Севастопольскую бухту. В связи с этими работами был перекрыт рейд, перекрыт доступ на близлежащие пляжи, выставлено оцепление. С Северной стороны города в центр Севастополя были запущены дополнительные автобусы, однако транспортного коллапса избежать не удалось.

«Согласно решения комиссии по ЧС, мы запустили 150-й маршрут (с Северной стороны в центр города), мобилизовали 80 автобусов. Это наше штатное поведение при закрытии рейда. Однако возникли заторы — добавился пассажиропоток за счет того, что сегодня экзамены, и школьники с Северной стороны сдают ЕГЭ в центре города. Мы выделили еще 10 автобусов (после возникновения проблем с доставкой жителей)», — отметил директор департамента транспорта Игорь Титов.

Овсянникова доклад чиновника не удовлетворил. «Я вижу, что ваш подчиненный не справился с работой — Игорь Аркадьевич Козин. У него сегодня последний рабочий день, а вас сейчас прошу покинуть правительство и заняться решением этого вопроса», — сказал глава города.

Заступить за коллегу попытался директор департамента образования Михаил Родиков. «Мы все отработали с коллегами доставку школьников с Северной стороны», — сказал он.

Овсянников ответил ему: «тоже покиньте правительство и займитесь школьниками».

Открытие движения в Севастопольской бухте ожидается в 12.00.

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