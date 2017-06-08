В Краснодаре состоятся публичные слушания по генплану

Слушания по проекту состоятся во всех внутригородских округах и пригородных населённых пунктах, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В обновленном проекте закреплены зеленые зоны, участки под школы, поликлиники и детсады, а также предусмотрено развитие транспортной системы. Жители Краснодара смогут высказывать свои замечания, предложения или возражения.

В дальнейшем проект генплана пройдет согласование в профильных департаментах и управлениях администрации Краснодарского края, а также федеральных министерствах.

Постановление о назначении публичных слушаний опубликовано на сайте администрации Краснодара.

Как ранее сообщали Юга.ру, 15 ноября в Краснодаре стартовали публичные слушания по изменению генплана города. Общественный совет по развитию городской среды предложил губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву проконтролировать массовое внесение изменений заявлениям собственников и арендаторов земель. Изначально к разработке проекта должны были привлечь экспертный архитектурный совет.

Позже мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что необходимо создать дееспособный Общественный экспертный совет при главе города, после чего был сформирован оргкомитет совета по стратегическому развитию Краснодара.