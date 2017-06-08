Рада определила вступление в НАТО целью внешней политики Украины

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 276 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция «Оппозиционный блок».

Данным законом предусмотрено, что основными принципами внешней политики является углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом с целью приобретения членства в этой организации. В ныне действующем Законе Украины «Об основах внутренней и внешней политики» записано, что основными принципами внешней политики является углубление сотрудничества с НАТО с целью достижения критериев, необходимых для членства в этой организации.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что для России было важно, чтобы Украина не вошла в НАТО.

Народный депутат Украины Борис Тарасюк (фракция «Батькивщина») подчеркнул, что данный закон возвращает предыдущую редакцию, которая была в законе «Об основах национальной безопасности Украины» от 9 июня 2003 года.