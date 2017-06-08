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11:55 (мск), источник: УНИАН

Рада определила вступление в НАТО целью внешней политики Украины

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (о внешнеполитическом курсе Украины) (регистрационный номер 6470).

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 276 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция «Оппозиционный блок».

Данным законом предусмотрено, что основными принципами внешней политики является углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом с целью приобретения членства в этой организации. В ныне действующем Законе Украины «Об основах внутренней и внешней политики» записано, что основными принципами внешней политики является углубление сотрудничества с НАТО с целью достижения критериев, необходимых для членства в этой организации.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что для России было важно, чтобы Украина не вошла в НАТО.

Народный депутат Украины Борис Тарасюк (фракция «Батькивщина») подчеркнул, что данный закон возвращает предыдущую редакцию, которая была в законе «Об основах национальной безопасности Украины» от 9 июня 2003 года.

«Наконец, Верховная Рада набралась смелости для обновления курса на членство в НАТО без каких-либо фраз, которые свидетельствуют о том, что мы должны приобрести критерии для членства в НАТО», — подчеркнул он.

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