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11:24 (мск), источник: РИА Новости

Советник Путина не видит смысла в присяге при принятии гражданства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн — РИА Новости, Ольга Ерачина. Советник президента Вениамин Яковлев заявил, что не видит смысла в присяге при принятии гражданства.

Источник: РИА Новости

«Безответственные люди вам принесут любую присягу, но цена ее будет ничтожна», — сказал Яковлев журналистам на пресс-конференции Европейско-Азиатского правового конгресса в Екатеринбурге.

Во вторник президент Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил депутатам подумать о том, чтобы при вступлении в гражданство приносилась присяга. После этого глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников рассказал, что в парламенте создана специальная рабочая группа, которая займется разработкой текста.

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