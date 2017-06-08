Советник Путина не видит смысла в присяге при принятии гражданства
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн — РИА Новости, Ольга Ерачина. Советник президента Вениамин Яковлев заявил, что не видит смысла в присяге при принятии гражданства.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн — РИА Новости, Ольга Ерачина. Советник президента Вениамин Яковлев заявил, что не видит смысла в присяге при принятии гражданства.
«Безответственные люди вам принесут любую присягу, но цена ее будет ничтожна», — сказал Яковлев журналистам на
Во вторник президент Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил депутатам подумать о том, чтобы при вступлении в гражданство приносилась присяга. После этого глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников рассказал, что в парламенте создана специальная рабочая группа, которая займется разработкой текста.