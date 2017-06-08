Ройзман считает, что «Яблоко» оттягивает его выдвижение из-за давления

Ожидалось, что его выдвижение произойдет 17 июня на партийной конференции, которая теперь перенесена на 24 июня или 1 июля. Как сообщают в региональном отделении партии, сроки были перенесены из-за того, что не удается собрать «кворум», пишет «Коммерсантъ-Урал».

«Многие депутаты не хотят связываться с “Единой Россией” вообще, поэтому у меня есть шансы на прохождение муниципального фильтра, и это понимаю не только я. Если я прохожу фильтр — я выигрываю. Как я понимаю, с региональным “Яблоком” провели переговоры, и выдвижение начало затягиваться», — приводит издание слова Евгения Ройзмана.

В администрации свердловского губернатора предположение о давлении на партию опровергли. «Такие заявления на совести Евгения Ройзмана. Ему надо представить факты, а это невозможно, потому что давления никакого нет. Партии проводят конференции, когда хотят, согласно действующему законодательству. Ни у кого не повернется язык сказать, что в администрации губернатора давят на Григория Явлинского или на федеральное руководство “Яблока”», — подчеркнул первый заместитель главы администрации губернатора Вадим Дубичев.

Как писал «УралПолит.Ru», ранее Евгений Ройзман заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Свердловской области от партии «Яблоко» и даже высказал благодарность Григорию Явлинскому за поддержку.

Напоминаем, согласно избирательному законодательству, выдвижение кандидатов продолжается до 21 июля, до 24 июля кандидаты должны представить в облизбирком подписи муниципальных депутатов и глав, для преодоления так называемого муниципального фильтра, который в регионе составляет это 126 — 132 подписи (7,9%).