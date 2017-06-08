Ройзман считает, что «Яблоко» оттягивает его выдвижение из-за давления
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня, ИА УралПолит.Ru. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман считает, что его выдвижение на губернаторские выборы от «Яблока» затягивается
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня, ИА УралПолит.Ru. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман считает, что его выдвижение на губернаторские выборы от «Яблока» затягивается
Ожидалось, что его выдвижение произойдет 17 июня на партийной конференции, которая теперь перенесена на 24 июня или 1 июля. Как сообщают в региональном отделении партии, сроки были перенесены
«Многие депутаты не хотят связываться с “Единой Россией” вообще, поэтому у меня есть шансы на прохождение муниципального фильтра, и это понимаю не только я. Если я прохожу фильтр — я выигрываю. Как я понимаю, с региональным “Яблоком” провели переговоры, и выдвижение начало затягиваться», — приводит издание слова Евгения Ройзмана.
В администрации свердловского губернатора предположение о давлении на партию опровергли. «Такие заявления на совести Евгения Ройзмана. Ему надо представить факты, а это невозможно, потому что давления никакого нет. Партии проводят конференции, когда хотят, согласно действующему законодательству. Ни у кого не повернется язык сказать, что в администрации губернатора давят на Григория Явлинского или на федеральное руководство “Яблока”», — подчеркнул первый заместитель главы администрации губернатора Вадим Дубичев.
Как писал «УралПолит.Ru», ранее Евгений Ройзман заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Свердловской области от партии «Яблоко» и даже высказал благодарность Григорию Явлинскому за поддержку.
Напоминаем, согласно избирательному законодательству, выдвижение кандидатов продолжается до 21 июля, до 24 июля кандидаты должны представить в облизбирком подписи муниципальных депутатов и глав, для преодоления так называемого муниципального фильтра, который в регионе составляет это 126 — 132 подписи (7,9%).