Облдума назначила досрочные выборы губернатора Калининградской области

Председатель регионального парламента Марина Оргеева отметила, что с момента подписания постановления думы официально стартует предвыборная кампания. За назначение досрочных губернаторских выборов проголосовал 31 депутат из 33. Ещё двое парламентариев воздержались.

Ранее сообщалось, что в единый день голосования избирательные участки будут работать на два часа дольше. Они откроются не в восемь утра, а в семь и закроются не в 20:00, а в 21:00.