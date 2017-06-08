Конфликт между сотрудниками прокомментировали в Академии Генпрокуратуры РК

Как стало известно, 29 мая этого года в служебном кабинете в рабочее время между двумя сотрудниками Академии произошел конфликт.

ОВД Целиноградского района Акмолинской области по данному факту проводится досудебное расследование. Администрация Академии незамедлительно назначила служебное расследование.

«Принимаются все предусмотренные законом меры по установлению обстоятельств произошедшего. При этом напоминаем, что статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса установлен порядок сохранения конфиденциальности сведений досудебного расследования, согласно которому данные о ходе следствия не подлежат разглашению», — говорится в сообщении пресс-службы Академии правоохранительных органов.