Конфликт между сотрудниками прокомментировали в Академии Генпрокуратуры РК
Конфликт между сотрудниками прокомментировали в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Казахстана, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на
Конфликт между сотрудниками прокомментировали в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Казахстана, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на
Как стало известно, 29 мая этого года в служебном кабинете в рабочее время между двумя сотрудниками Академии произошел конфликт.
ОВД Целиноградского района Акмолинской области по данному факту проводится досудебное расследование. Администрация Академии незамедлительно назначила служебное расследование.
«Принимаются все предусмотренные законом меры по установлению обстоятельств произошедшего. При этом напоминаем, что статьей 201
«В этой связи просим соблюдать презумпцию невиновности сторон, воздержаться от необоснованного обвинения участников конфликта, дождаться завершения результатов служебной проверки и расследования органа уголовного преследования», — отмечает