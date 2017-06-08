Мэй проголосовала на парламентских выборах

Участки для голосования на выборах в парламент открылись в четверг в 07.00 (09.00 мск).

Мэй для голосования отправилась в свой избирательный округ в городе Мэйденхеде (графство Беркшир). Сама она также является кандидатом в парламентарии, результаты голосования по ее округу будут подсчитаны глубокой ночью.

Основная интрига выборов — сумеет ли правящая Консервативная партия укрепить положение в парламенте или, как минимум, сохранить абсолютное большинство (326 мест), которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.

Голосование продлится до 22.00 местного времени (00.00 мск). Сразу после этого будут опубликованы данные exit-polls и начнется подсчет голосов, который продлится всю ночь. Окончательные данные об исходе голосования будут оглашены в пятницу, 9 июня.

По итогам выборов определится состав кабинета министров и будет сформирована палата общин парламента. В настоящее время соцопросы показывают, что Консервативная партия лидирует с 42% против 35% у Лейбористской партии. Таким образом, шансы консерваторов увеличить свое представительство в парламенте возрастают.

Как ожидается, избранные парламентарии будут приведены к присяге 13 июня, а к работе парламент приступит 19 июня после официальной церемонии с участием королевы.