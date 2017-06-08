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11:39 (мск), источник: РИА Новости

Глава парламента Крыма возмутился использованию английского языка в быту

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о недопустимости засилья английских слов в русском языке.

Источник: РИА "Новости"

«Я в одном из ресторанов стал свидетелем, когда выходят с тортами и “Happy Birthday” поздравляют за соседним столом. Это что такое? Нельзя забывать свой язык», — сказал Константинов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Константинов подчеркнул, что многие знают о его позиции, относительно привнесенных в русских язык иностранных слов, ему перестали писать сообщение со словом «ОК».

«Ко мне приходят сообщения с “хор” сокращенно, что означает хорошо», — подчеркнул Константинов.

По его словам, ни что не вызывает столь глубоких эмоций, как эмоции родного языка, песни, стихотворения, прозы.

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