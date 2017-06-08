Глава парламента Крыма возмутился использованию английского языка в быту

«Я в одном из ресторанов стал свидетелем, когда выходят с тортами и “Happy Birthday” поздравляют за соседним столом. Это что такое? Нельзя забывать свой язык», — сказал Константинов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Константинов подчеркнул, что многие знают о его позиции, относительно привнесенных в русских язык иностранных слов, ему перестали писать сообщение со словом «ОК».