Обострение на Донетчине: в районе Марьинки идут бои, прозвучало около 40 взрывов
В Донецкой области на линии
В Донецкой области на линии
Об этом сообщил председатель Донецкой
«По состоянию на 10 часов по оперативной информации имеем такую картину: на линии
Также он сообщил, что «Вода Донбасса» прекратила подачу воды с канала Северский
«И если на мариупольские фильтровальные станции вода будет подаваться со Старокрымского водохранилища и, соответственно, Мариуполь без воды не останется, то на Красноармейскую и Великоанадольськую фильтровальные станции полностью прекращена подача воды, поскольку они не имеют резервного источника водоснабжения», — добавил он.