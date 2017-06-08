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11:45 (мск), источник: УНИАН

Обострение на Донетчине: в районе Марьинки идут бои, прозвучало около 40 взрывов

В Донецкой области на линии Каменка-Крутая Балка наблюдается обострение.

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

«По состоянию на 10 часов по оперативной информации имеем такую картину: на линии Каменка-Крутая Балка — обострение. Рядом с насосной станцией № 1 (это район Марьинки, вблизи Васильевки) прозвучало около 40 взрывов. По оперативной информации, боевые действия продолжаются, оборудование станции не работает, возможности эвакуировать людей пока нет», — написал Жебривский.

Также он сообщил, что «Вода Донбасса» прекратила подачу воды с канала Северский Донец-Донбасс на 5 фильтровальных станций — Красноармейске, Великоанадольськую, две Мариупольские и Донецке.

«И если на мариупольские фильтровальные станции вода будет подаваться со Старокрымского водохранилища и, соответственно, Мариуполь без воды не останется, то на Красноармейскую и Великоанадольськую фильтровальные станции полностью прекращена подача воды, поскольку они не имеют резервного источника водоснабжения», — добавил он.

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