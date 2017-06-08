Мэрия Екатеринбурга продолжает поиск собственников гаражей для сбора арендной платы

На прошлой неделе сотрудники отдела земельных отношений и строительства администрации Железнодорожного района встретились с тремя председателями ГСК и получили списки собственников гаражных боксов. Всего за первый квартал 2017 года установлены 152 собственника гаражей.

«Земельный комитет администрации города Екатеринбурга поставил задачу перед отделами земельных отношений администраций районов выявлять собственников капитальных гаражно-строительных кооперативов, чтобы кроме налога на имущество, который начисляет налоговая инспекция, владельцы платили и положенную арендную плату за земельный участок в бюджет города», — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

За первый квартал 2017 года по уральской столице сумма взыскания арендной платы составила 4,7 миллиона рублей.