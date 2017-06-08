Мэрия Екатеринбурга продолжает поиск собственников гаражей для сбора арендной платы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня, ИА УралПолит.Ru. Мэрия Екатеринбурга продолжает выявлять собственников гаражных боксов в составе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня, ИА УралПолит.Ru. Мэрия Екатеринбурга продолжает выявлять собственников гаражных боксов в составе
На прошлой неделе сотрудники отдела земельных отношений и строительства администрации Железнодорожного района встретились с тремя председателями ГСК и получили списки собственников гаражных боксов. Всего за первый квартал 2017 года установлены 152 собственника гаражей.
«Земельный комитет администрации города Екатеринбурга поставил задачу перед отделами земельных отношений администраций районов выявлять собственников капитальных
За первый квартал 2017 года по уральской столице сумма взыскания арендной платы составила 4,7 миллиона рублей.