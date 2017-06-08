Глава Маслянинского района заработал в три раза меньше супруги

Вячеслав Ярманов своевременно выполнил требования закона, опубликовав сведения о своих доходах и имуществе за 2016 год. В собственности главы Маслянинского района -квартира и жилой дом площадью 116,1 кв.м и 240 кв.м. соответственно. Транспортных средств в собственности у главы Маслянинского района нет.

Супруга главы Маслянинского района заработала почти в три раза больше — 3 295 783, 53 рубля. В ее собственности два жилых дома — 240 и 163,8 кв.м, четыре земельных участка — 1885, 1448, 415, 471 кв.м. соответственно. Два нежилых помещения (109,9, 301,3), нежилое помещение в долевой собственности и производственное нежилое здание площадью 310,5 кв.м. В собственности супруги Ярманова — Lexus LX 570, Lexus LX 460, КАМАЗ 65115-L4, КАМАЗ 6511 — А4, экскаватор-погрузчик, прицеп тракторный самосвальный, трактор «Беларус».

Официальная декларация главы района опубликована в открытом доступе на сайте администрации Маслянинского района. В соответствии с законом до конца мая государственные и муниципальные служащие отчитываются о своих доходах.

Как уже сообщал VN.ru, доход главы Болотнинского района Виктора Франка составил 1524527,52 рублей, главы Барабинского района — меньше миллиона. Глава Доволенского района задекларировал доход в 998 388 рублей.

Все губернаторы сибирских регионов уже отчитались о доходах за 2016 год. Глава Новосибирской области Владимир Городецкий заработал 4,85 миллиона рублей. Супруга губернатора Раиса Городецкая получила 241 тысячу рублей дохода. Семья Городецких владеет домом площадью 510 «квадратов», земельным участком площадью 10 соток и автомобилем — Lexus RX 450h.