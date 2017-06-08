Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
На Украине приняли закон, касающийся НАТО
Пенсии в России предложили платить иначе
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Побольше жира: как правильно приготовить барбекюСоветы по приготовлению мяса на углях от обладателя звезды Мишлен.
Илья Глинников выбрал победительницу шоу «Холостяк»
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Орбакайте рассказала правду о состоянии Пугачевой - СМИ
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли потери
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
СМИ: Татьяна Васильева осмелилась выложить фото без парика
«Прилетел и сжег дотла»: СМИ о «Шмеле»-убийце РФ
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10Теракт в Лондоне
11:54 (мск), источник: VN.ru

Глава Маслянинского района заработал в три раза меньше супруги

Глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов задекларировал доход за прошедший год в размере 1 069 943, 5 руб. Официальные отчеты о доходах глав районов и муниципальных служащих за 2016 год публикуются на сайтах районных администраций.

Вячеслав Ярманов своевременно выполнил требования закона, опубликовав сведения о своих доходах и имуществе за 2016 год. В собственности главы Маслянинского района -квартира и жилой дом площадью 116,1 кв.м и 240 кв.м. соответственно. Транспортных средств в собственности у главы Маслянинского района нет.

Супруга главы Маслянинского района заработала почти в три раза больше — 3 295 783, 53 рубля. В ее собственности два жилых дома — 240 и 163,8 кв.м, четыре земельных участка — 1885, 1448, 415, 471 кв.м. соответственно. Два нежилых помещения (109,9, 301,3), нежилое помещение в долевой собственности и производственное нежилое здание площадью 310,5 кв.м. В собственности супруги Ярманова — Lexus LX 570, Lexus LX 460, КАМАЗ 65115-L4, КАМАЗ 6511 — А4, экскаватор-погрузчик, прицеп тракторный самосвальный, трактор «Беларус».

Официальная декларация главы района опубликована в открытом доступе на сайте администрации Маслянинского района. В соответствии с законом до конца мая государственные и муниципальные служащие отчитываются о своих доходах.

Как уже сообщал VN.ru, доход главы Болотнинского района Виктора Франка составил 1524527,52 рублей, главы Барабинского района — меньше миллиона. Глава Доволенского района задекларировал доход в 998 388 рублей.

Все губернаторы сибирских регионов уже отчитались о доходах за 2016 год. Глава Новосибирской области Владимир Городецкий заработал 4,85 миллиона рублей. Супруга губернатора Раиса Городецкая получила 241 тысячу рублей дохода. Семья Городецких владеет домом площадью 510 «квадратов», земельным участком площадью 10 соток и автомобилем — Lexus RX 450h.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Глава Маслянинского района заработал в три раза меньше супруги
МАК: следов взрывчатки на разбившемся польском Ту-154 не было
На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв
Пропавший в Мьянме самолет с телами погибших нашли в море
Тереза Мэй проголосовала на парламентских выборах
На президентских выборах в России сделают ставку на молодежь
Масляева признала вину по делу о хищении госсредств
Российский хоккеист назвал Олимпиаду посредственным турниром
Спорт
Их осталось только девять. Как изменилась сборная России Станислав Черчесов включил в заявку сборной на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого
Авто
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего Отличительной чертой концепта стала единственная дверь, открывающаяся по принципу «крыло чайки», а также полностью закрытые колеса
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Скандинавский интерьер, наполненный цветом и живыми растениями
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
На заводской башне в Петербурге разместят смотровую площадку
За сортировку мусора будут давать скидки на оплату ЖКУ
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Сын Аллы Пугачевой скучает по маме (видео) Максим Галкин опубликовал трогательный видеоролик с участием маленького Гарри.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь