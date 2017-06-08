В ДНР назвали диверсией сбои в работе мобильной связи

Оператор МТС (работает в Украине под брендом Vodafone) — единственный из украинских сотовых компаний, продолжающих работать на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик. Оператор «Киевстар» прекратил обслуживание абонентов на неподконтрольной Киеву территории еще в начале 2015 года, сотовый оператор lifecell — в феврале этого года.

«Сбои в работе мобильного оператора “МТС-Украина”, которые начались в Донецкой народной республике 7 июня — результат диверсии на объектах связи», — приводит слова Яценко его пресс-служба.

По его словам, в районе подконтрольных Киеву Марьинки и Счастья были перерезаны кабели МТС.

«Уже в полночь специалистами компании “МТС-Украина” было произведено восстановление ранее оборванных магистралей связи в районе города Северодонецка. Благодаря этому была восстановлена связь в Донецкой и Луганской народных республиках. Однако компания МТС воздерживается от восстановительных работ на прифронтовых территориях, где произошла диверсия», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что в Донецке, а также соседних городах — Макеевке и Харцызске — начались сбои в работе мобильного оператора МТС, есть информация, что проблемы со связью МТС имеются вплоть до Луганска.