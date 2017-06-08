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12:26 (мск), источник: РИА Новости

Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить Transparency International

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос генпрокурору РФ Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину о проведении проверки организации Transparency International Russia.

Источник: РИА Новости

Согласно сообщениям СМИ, Transparency International выяснила, что Поклонская не указала в своей декларации квартиру в Донецке. По их информации, в госреестре прав на недвижимое имущество Украины значится, что некая Наталья Владимировна Дубровская владеет квартирой в Донецке. В организации добавили, что в неофициальной биографии бывшего прокурора говорится, что Дубровская — это ее девичья фамилия. Организация при этом уточняет, что в открытом доступе документальных подтверждений этому факту нет.

«Прошу провести проверку по деятельности АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» и ее должностных лиц, в том числе дать оценку их действиям на наличие в них признаков составов преступлений», — говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Депутат также указывает, что материал о ее имуществе, опубликованный на официальном сайте организации, содержит провокационную и клеветническую информацию о ней.

Ранее Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку российского отделения Transparency International. В ответ заместитель гендиректора Transparency International Russia Илья Шуманов написал в Facebook, что «хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору». После этого Поклонская заявила, что готова показать свое имущество, если сотрудники организации предоставят для проверки свое.

Комментарии
1
САНЯ ВЕТРОВ
Гнать эту иностранную шваль из страны...пусть у себя там утечками занимаются и своей коррупцией.а не лезут к нам.
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