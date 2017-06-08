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12:30 (мск), источник: Sputnik.md

Губарев о Приднестровье: формат «5+2» не стоит считать замороженным

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Формат приднестровского урегулирования «5+2» рано считать замороженным — он работает недостаточно эффективно, заявил посол по особым поручения МИД РФ Сергей Губарев, которого цитирует РИА Новости.

Источник: Sputnik.md

«Я бы сказал, что затормозилась или находится в подвешенном состоянии всего лишь одна из сторон деятельности этой переговорной площадки, а именно — заседание в полном масштабе», — сказал Губарев.

«Вся остальная деятельность в рамках формата “5 + 2” продолжается — это и контакты, и консультации между участниками формата, контакты и консультации посредников и наблюдателей со сторонами конфликта, так что говорить о том, что деятельность формата “5 + 2” заморожена, не совсем правильно. Проблема в том, что она могла бы быть более активной и эффективной», — добавил дипломат.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

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