Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Лавров отреагировал на действия Польши против Калининграда
Семилетняя девочка собрала для спасшей ее папу больницы 7 миллионов рублей
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Побольше жира: как правильно приготовить барбекюСоветы по приготовлению мяса на углях от обладателя звезды Мишлен.
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ: Пугачева восстанавливается после сердечного приступа
70-летняя Васильева показала фото без парика - СМИ
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
70-летняя Васильева показала смелое фото без парика - СМИ
«Прилетел и сжег дотла»: СМИ о «Шмеле»-убийце РФ
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10Теракт в Лондоне
12:42 (мск), источник: УНИАН

Посольство США в Киеве не считает ночной взрыв терактом

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине на данный момент не рассматривает ночной взрыв как террористический акт.

Об этом говорится в заявлении, переданном агентству УНИАН пресс-атташе посольства Джеффри Анисманом.

Читайте также
Полиция назвала терактом взрыв у посольства США в Киеве

В заявлении подтверждается, что сразу после полуночи 8 июня на территории посольства произошел инцидент, имевший отношение к безопасности дипломатического ведомства. В частности, было использовано взрывное устройство.

«Повреждений имущества посольства не было. Персонал посольства не пострадал. Вся деятельность посольства продолжается в нормальном режиме. На данный момент мы не рассматриваем этот инцидент как террористический акт», — говорится в заявлении.

Также сказано, что посольство тесно сотрудничает с украинскими партнерами и расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 июня в Киеве на территории Посольства США произошел взрыв. Правоохранители выяснили, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал. Правоохранители квалифицировали произошедшее как теракт.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Порошенко подписал закон о рынке электроэнергии
МАК: следов взрывчатки на разбившемся польском Ту-154 не было
Арабские страны готовят список требований к Катару
Тереза Мэй проголосовала на парламентских выборах
МИД РФ предложил ведущей CNN взять интервью у мальчика из Алеппо
На президентских выборах в России сделают ставку на молодежь
30% россиян оказались генетически предрасположенными к депрессии
Российский хоккеист назвал Олимпиаду посредственным турниром
Спорт
Их осталось только девять. Как изменилась сборная России Станислав Черчесов включил в заявку сборной на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого
Авто
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего Отличительной чертой концепта стала единственная дверь, открывающаяся по принципу «крыло чайки», а также полностью закрытые колеса
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
11 беспроигрышных идей для загородного домика
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Стало известно, на сколько подорожают услуги ЖКХ в Москве
В Москве подешевело вторичное жилье
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета Страдающая от ожирения 13-летняя британка ответила на травлю в школе, выложив в соцсети свое фото на пляже.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь