Арабские государства составят список требований для Катара

По ее данным, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Египет и их союзники также хотят получить гарантии, что правительство Катара приостановит предполагаемое финансирование экстремистских группировок на Ближнем Востоке и оборвет связи с группировкой «Братья-мусульмане».

Раскол арабского мира играет на руку террористам, считают в МИД

Предполагается, что некоторые лидеры «Братьев-мусульман» укрываются в столице Катара Дохе.

Отмечается, что список требований составляется и может быть завершен в ближайшие дни.

Посол Катара в США Мешаль бин Хамад Аль-Тани заявил накануне, что правительство его страны до сих пор не знает, что послужило причиной разрыва дипломатических отношений.

В свою очередь саудовские и эмиратские чиновники публично обвинили Катар в финансировании связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) группировок в Сирии и Йемене, а также предоставления дипломатического убежища для деятелей «Братьев-мусульман».