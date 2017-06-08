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12:37 (мск), источник: Интерфакс

Арабские государства составят список требований для Катара

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU — Ведущие арабские страны составляют список требований, которые Катар должен выполнить для нормализации отношений с соседями, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских и арабских чиновников.

Источник: Reuters

По ее данным, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Египет и их союзники также хотят получить гарантии, что правительство Катара приостановит предполагаемое финансирование экстремистских группировок на Ближнем Востоке и оборвет связи с группировкой «Братья-мусульмане».

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Предполагается, что некоторые лидеры «Братьев-мусульман» укрываются в столице Катара Дохе.

Отмечается, что список требований составляется и может быть завершен в ближайшие дни.

Посол Катара в США Мешаль бин Хамад Аль-Тани заявил накануне, что правительство его страны до сих пор не знает, что послужило причиной разрыва дипломатических отношений.

В свою очередь саудовские и эмиратские чиновники публично обвинили Катар в финансировании связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) группировок в Сирии и Йемене, а также предоставления дипломатического убежища для деятелей «Братьев-мусульман».

Комментарии
1
М М
"Восток - дело тонкое"(с)
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