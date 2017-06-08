Подготовку к зиме затягивают 18 муниципалитетов Иркутской области
Денег из бюджета Иркутской области рискуют лишиться муниципалитеты, которые затягивают подготовку к зиме.
Денег из бюджета Иркутской области рискуют лишиться муниципалитеты, которые затягивают подготовку к зиме.
В Иркутской области 18 муниципалитетов до сих пор не определились с датой проведения конкурсных процедур на выполнение работ по подготовке к зимнему отопительному периоду. Как 8 июня 2017 года сообщает
Среди катастрофически отстающих замминистра назвал
Заместитель председателя регионального правительства Руслан Болотов подчеркнул, что недопустимо затягивать сроки заключения муниципальных контрактов на ремонтные и другие работы. «Меня просто поражает беспечность и легкомысленность в решении этих вопросов, — сказал зампред. — Сначала представители муниципальной власти просят выделить средства на подготовку к зиме, а потом бездарно теряют время». Он сообщил, что там, где до 1 июля не будут объявлены и проведены конкурсные процедуры на выполнение работ, министерство намерено расторгать соглашения о выделении средств из областного бюджета, потому что их все равно не освоят.
Сейчас в Иркутской области работают на горячее водоснабжение 69 теплоисточников (56 коммунальных котельных и 13 ТЭЦ Иркутской области). Контроль и сбор информации осуществляется через 425 аварийных и диспетчерских служб.
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