Подготовку к зиме затягивают 18 муниципалитетов Иркутской области

В Иркутской области 18 муниципалитетов до сих пор не определились с датой проведения конкурсных процедур на выполнение работ по подготовке к зимнему отопительному периоду. Как 8 июня 2017 года сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта области Александра Барнакова на совещании в правительстве Приангарья, министерство же выделило деньги уже 28 марта.

Среди катастрофически отстающих замминистра назвал Ключи-Булакское и Кежемское МО Братского района, в Иркутском районе — очистные сооружения в пос. Листвянка, ремонт школьных котельных в Качугском районе, муниципальные образования в поселках Кундуй и Куйтун Куйтунского района, а также некоторые муниципалитеты Усть-Удинского, Осинского, Боханского районов, реконструкцию схемы теплоснабжения в г. Тайшете.

Заместитель председателя регионального правительства Руслан Болотов подчеркнул, что недопустимо затягивать сроки заключения муниципальных контрактов на ремонтные и другие работы. «Меня просто поражает беспечность и легкомысленность в решении этих вопросов, — сказал зампред. — Сначала представители муниципальной власти просят выделить средства на подготовку к зиме, а потом бездарно теряют время». Он сообщил, что там, где до 1 июля не будут объявлены и проведены конкурсные процедуры на выполнение работ, министерство намерено расторгать соглашения о выделении средств из областного бюджета, потому что их все равно не освоят.

Сейчас в Иркутской области работают на горячее водоснабжение 69 теплоисточников (56 коммунальных котельных и 13 ТЭЦ Иркутской области). Контроль и сбор информации осуществляется через 425 аварийных и диспетчерских служб.