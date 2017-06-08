В администрации Тольятти возможны сокращения

Часть муниципальных служащих в ближайшее время может попасть под сокращение. Как передает корреспондент TLTgorod, на эту тему очень аккуратно выразился глава администрации Тольятти Сергей Анташев.

«Мы с заместителями взяли на себя обязательства в течение месяца определиться с функционалом, направлениями работы, в рамках этого этапа убрать дублирование функций, и говорить о сокращении, если такое потребуется. Затем последует третий этап: оптимизация структур».

Еще более прямое заявление по этому вопросу на днях сделала руководитель кадрового управления мэрии Лариса Лучина, выступая в городской думе: «После изменения структуры мэрии будет второй этап, который предполагает функциональный анализ и определенную группировку структурных подразделений. В рамках этого будет сокращение штатной численности, если это будет возможно с точки зрения обеспечения функционала».

Напомним, что Сергей Анташев планировал завершить реформирование структуры городской администрации до сентября 2017 года. Таким образом, существует вероятность того, что сокращения работников городской администрации могут пройти уже этим летом.