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12:54 (мск), источник: РИА Новости

Раскол арабского мира играет на руку террористам, считают в МИД

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — РИА Новости. Раскол между странами арабского мира из-за Катара произошел не вовремя, так как бонусы от этого получают террористы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Это не первый раз, когда происходят такие очень сложные и демонстративные шаги по выяснению отношений. Я думаю, что это надо рассматривать именно так — страны выясняют отношения. Другое дело, что время для этого выбрано сложное, непростое, учитывая террористическую активность международную экстремистских организаций», — сказала дипломат во время брифинга, комментируя конфликт между Катаром и соседями по региону.

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«Сейчас очень непростое время, и, к сожалению, бонусы от раздора между странами получают в первую очередь международные террористы… Вот эти все вещи, которые происходят, очень не вовремя все это происходит, при том, что, конечно, каждое суверенное государство имеет право на свою суверенную внешнюю политику, на двусторонние отношения, на их выстраивание. Просто есть реалии дня, а они требуют консолидации, а не разъединения», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал отозвал своего посла в Катаре.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское новостное агентство разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.

Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, что слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.

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