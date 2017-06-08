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13:03 (мск), источник: СуперОмск

Политолог Орлов назвал омских чиновников «насекомыми»

Член Высшего Совета партии «Единая Россия», федеральный политолог Дмитрий Орлов обрушился с резкой критикой на некоторых победителей внутрипартийного голосования «Единой России» по нескольким округам, а омских чиновников и вовсе назвал «насекомыми».

Минувшие праймериз «Единой России» ознаменовались крупным политическим десантом федеральных партфункционеров по регионам России. Ревизорам, в частности, ставили в задачу разрешение возможных конфликтов и споров между кандидатами как во время выборов, так и после подведения итогов.

Омск с этой целью посетил Член Высшего Совета «Единой России», политолог Дмитрий Орлов. Свою оценку произошедшим событиям он дал на страницах одного из городских журналов.

Позицию издания неформально соотносят с интересами депутата Госдумы Андрея Голушко, чей протеже Роман Лущ проиграл на праймериз.

Так, несмотря на позицию регионального отделения, высказанную на заседании регионального оргкомитета, Дмитрий Орлов поставил под сомнение честность праймериз «Единой России», позволил себе нарушить экспертный нейтралитет и сделал выпад в адрес победителей предварительного голосования по нескольким округам.

Второй удар по своей миссии в Омске Орлов нанес через страницу в соцсети «Фэйсбук». Комментируя свое интервью деловому журналу, героями номера которого стали высокопоставленные омские чиновники областной администрации, мэрии, силовых структур и судов, Орлов называет журнал «журналом о насекомых».

Что заставило члена Высшего Совета «Единой России» раскритиковать итоги праймериз в Омске и столь уничижительно отозваться о своих коллегах по партии, выяснить до сих пор не удалось. Дмитрий Орлов свои заявления комментировать отказался.

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