В Севастополе стартовали выборы губернатора: партии готовятся выдвинуть своих кандидатов

Теперь политические партии должны определить своих кандидатов для участия в выборной гонке, зарегистрировать их в местном Избиркоме, и начать агитационную кампанию.

Жаркое лето.

Выборы губернатора Севастополя назначаются не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. «Согласно закону о выборах, выборная кампания проходит 90 дней. Если выборы назначены на 10 сентября, то старт должен быть дан 10 июня», — сказал РИА Новости (Крым) первый секретарь севастопольского горкома компартии Василий Пархоменко.

С момента назначения выборов политическим партиям, а только они наделены правом выдвигать кандидатов для участия в гонке, дается месяц на регистрацию кандидатов. Оставшийся срок отводится под агитацию.

«Сейчас начинается процедура выдвижения кандидатов на выборы губернатора города. Сейчас все политические силы, которые собираются выдвигать своих кандидатов на выборы губернатора Севастополя, готовятся к проведению конференций», — пояснил в беседе с корреспондентом РИА Новости (Крым) заместитель Общественной палаты Севастополя Олег Гасанов.

«Единая Россия» назначила партийную конференцию, во время которой будет определен единый кандидат для участия в выборах губернатора города, на 8 июня. «73 делегата определят единого кандидата из пяти участников праймериз (предварительного внутрипартийного голосования) для участия в выборах губернатора: врио губернатора города Дмитрия Овсянникова, председателя совета Андреевского муниципального образования Севастополя Павла Сысуева, сопредседателя севастопольского отделения ОНФ Владимира Немцева, коммерческого директора ООО “Дар” Сергея Лисейцева и индивидуального предпринимателя Алексея Макушина. Ближе к вечеру мы узнаем, кто это будет», — заявил РИА Новости (Крым) заместитель секретаря севастопольской ячейки «Единой России» Сергей Михайлюк.

Как сообщалось ранее, по мнению опрошенных РИА Новости (Крым) экспертов, вероятнее всего кандидатом от «Единой России» станет действующий руководитель города Дмитрий Овсянников.

12 июня — в День России — свою конференцию проведет КПРФ, в период с 10 по 13 июня — «Справедливая Россия».

Муниципальный барьер.

«Фактически сегодня преодолеть муниципальный фильтр с опорой на партийную организацию может только “Единая Россия”, а также КПРФ и “Справедливая Россия” в случае объединения усилий. В одиночку они тоже не преодолевают муниципальный фильтр. Дадут ли муниципальные депутаты, которые баллотировались от “Единой России”, голоса кандидатам от других политических сил — большой вопрос», — подчеркнул Гасанов.

Чтобы получить право бороться за пост, претендент должен заручиться поддержкой 10% депутатов муниципальных образований, которые представляют не менее ¾ округов. В Севастополе всего насчитывается 10 муниципальных округов и 120 муниципальных депутатов. То есть кандидату требуется собрать в поддержку подписи 12 депутатов, которые представляют 8 муниципальных образований. Но дело в том, что большинство муниципальных депутатов — 75 из 120 — были избраны от «Единой России». Более того, ни у одной другой партии, помимо «Единой России», нет «своих» депутатов в необходимых для выдвижения кандидата 8 округах. Ближе всего к партии власти расположились коммунисты, у которых 12 депутатов в 7 муниципальных образованиях. У «Справедливой России» тоже 12 депутатов, но всего в 4 округах. У других партий «штыков» еще меньше (ЛДПР — 4, «Великое Отечество» — 1, Партия ветеранов России — 1). Остальные депутаты избраны в качестве самовыдвиженцев. И хотя закон не запрещает муниципальным депутатам, которые избирались от одних партий, поддержать кандидатов от других, опрошенные РИА Новости (Крым) эксперты сомневаются в таком развитии сюжета.

Сложный выбор.

Сегодня политические силы ведут переговоры о возможном выдвижении единого кандидата. Но шансы бороться за кресло главы города могут получить либо представитель КПРФ, либо «Справедливой России».

«Мы думаем, что другие партии поддержат нашего кандидата. По крайней мере, такие предложения поступают. Даже из “Справедливой России” — мы такие переговоры ведем. Более того, я вам большого секрета не раскрою, если скажу, что переговоры ведутся и в Москве на высшем уровне — таких кандидатов по стране много. Где-то наши товарищи будут делать ставку на “Справедливую Россию”, где-то “Справедливая Россия” будет поддерживать кандидата от КПРФ. Поэтому договоренности вполне возможны», — отметил первый секретарь севастопольского горкома коммунистической партии Василий Пархоменко.

Председатель совета севастопольского отделения «Справедливой России» Евгений Дубовик заявил РИА Новости (Крым), что только на партийной конференции будет принято решение по участию в выборах. «Мы планируем собрать конференцию 10—13 июня и там определить, что делаем дальше — идти на выборы или поддержать кандидата другой политической силы. Мы никогда не сбрасывали со счетов сотрудничество со всеми партиями», — сказал он.

Также о планах участия в выборах главного должностного лица Севастополя РИА Новости (Крым) заявил известный в городе бизнесмен и общественник Олег Николаев. «Я собираю документы (для участия в выборах). 17 июня у нас будет съезд партии “Роста”, на котором будет принято решение», — отметил он.

При этом Николаев признал, что у него существует определенные сложности с преодолением муниципального фильтра, но в поддержке части муниципальных депутатов он уверен.

Имена всех участников выборов губернатора Севастополя мы узнаем в ближайшее время.