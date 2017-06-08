Депутат Европарламента высказался по ситуации с Иланом Шором

«Ситуация с нашим лидером с этого момента стала объектом пристального внимания одной из самых важных европейских структур — Европарламента. На днях в главный офис “Партии Шора” пришла официальная копия письма евродепутата, направленного органам власти — парламенту Молдовы, правительству и Генпрокуратуре», — заявила на брифинге вице-председатель «Партии Шора» Марина Таубер.

По ее словам, в данном письме евродепутат Лорензо Фонтана, представляющий также комитет по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам Европарламента, разделяет озабоченность в связи с отношением следствия и государства к Илану Шору.

«Данное письмо стало ответом на мое обращение к депутатам Европарламента, отправленное во второй половине мая нынешнего года», — сказала Таубер.