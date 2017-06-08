Президент Казахстана и глава КНР дали старт новому совместному проекту

Главы государств дали старт новому контейнерному сервису на Евразийском пространстве — из казахстанско-китайского терминала Ляньюньган, с одной стороны, и сухого порта специальной экономической зоны «Хоргос-Восточные ворота» — с другой.

«Приветствую Вас на международной выставке EXPO-2017 в городе Астане. Позвольте выразить искреннюю признательность за то, что Вы приняли решение, лично приняв мое приглашение посетить открытие столь важного для Казахстана и мира события. Это прекрасная платформа для предоставления новых методов использования развития энергетики. Китай одним из первых подтвердил свое участие на выставке. Китайская экспозиция на тему “Энергия будущего: Зеленый Шелковый путь” является одной из самых крупных на этом EXPO. КНР является мировым лидером в сфере возобновляемых источников энергии. Ваши планы по инвестированию в эту сферу порядка 360 миллиардов долларов до 2020 года являются наиболее масштабными из всех стран», — отметил Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что участие Китая в EXPO внесет свой весомый вклад в развитие технологий и культурных связей.

«Сегодня началась реализация двух важных проектов. Стартовали первые поезда с контейнерами из порта Ляньюньган на Центральную Азию в Турцию. Запущено контейнерное сообщение из сухого порта СЭЗ Хоргос Восточные ворота в китайский город Ченду. Это наглядный пример нашего эффективного сотрудничества сопряжения программы экономический пояс Шелковый путь и “Нурлы жол”. В планах наших — достигнуть показателя двух миллионов контейнерных перевозок в 2020 году. Это послужит экономическому росту, процветанию наших стран и народов», — сказал Назарбаев.

Сегодня контейнерные поезда запущены из порта Ляньюньган в Центральную Азию и Стамбул через территорию Казахстана. Впервые контейнерный сервис по маршрутам Тильбург (Германия) — Ченду (Китай) и Ташкент — Ченду осуществляется с использованием мощностей казахстанской станции Алтынколь.

Важным этапом, как отметили в пресс-службе «Қазақстан Темiр Жолы», реализации программ сотрудничества глав государств является вхождение китайских инвесторов в проект СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота». По данным нацкомпании, привлечение китайских инвесторов в проект СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота» обеспечило возможность трансконтинентальной перевозки морских контейнеров компании COSCO Shipping сухопутным маршрутом в направлении Ляньюньган — Центральная Азия с использованием казахстанской транспортно-логистической инфраструктуры.