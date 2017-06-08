Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
СМИ сообщили о назначении дочери Кириенко
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017»
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
Орбакайте рассказала правду о состоянии Пугачевой - СМИ
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли потери
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Бойцы ДНР убили снайпера ВСУ из крупнокалиберного пулемета – СМИ
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
15Последствия урагана в Москве
14:08 (мск), источник: Tengrinews

Президент Казахстана и глава КНР дали старт новому совместному проекту

С участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в рамках официального визита правительственной делегации КНР в РК состоялся телемост «Казахстан — Китай — Транзитный мост Евразии», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Главы государств дали старт новому контейнерному сервису на Евразийском пространстве — из казахстанско-китайского терминала Ляньюньган, с одной стороны, и сухого порта специальной экономической зоны «Хоргос-Восточные ворота» — с другой.

Читайте также
Назарбаев удивился разнице в китайских данных по товарообороту

«Приветствую Вас на международной выставке EXPO-2017 в городе Астане. Позвольте выразить искреннюю признательность за то, что Вы приняли решение, лично приняв мое приглашение посетить открытие столь важного для Казахстана и мира события. Это прекрасная платформа для предоставления новых методов использования развития энергетики. Китай одним из первых подтвердил свое участие на выставке. Китайская экспозиция на тему “Энергия будущего: Зеленый Шелковый путь” является одной из самых крупных на этом EXPO. КНР является мировым лидером в сфере возобновляемых источников энергии. Ваши планы по инвестированию в эту сферу порядка 360 миллиардов долларов до 2020 года являются наиболее масштабными из всех стран», — отметил Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что участие Китая в EXPO внесет свой весомый вклад в развитие технологий и культурных связей.

«Сегодня началась реализация двух важных проектов. Стартовали первые поезда с контейнерами из порта Ляньюньган на Центральную Азию в Турцию. Запущено контейнерное сообщение из сухого порта СЭЗ Хоргос Восточные ворота в китайский город Ченду. Это наглядный пример нашего эффективного сотрудничества сопряжения программы экономический пояс Шелковый путь и “Нурлы жол”. В планах наших — достигнуть показателя двух миллионов контейнерных перевозок в 2020 году. Это послужит экономическому росту, процветанию наших стран и народов», — сказал Назарбаев.

Сегодня контейнерные поезда запущены из порта Ляньюньган в Центральную Азию и Стамбул через территорию Казахстана. Впервые контейнерный сервис по маршрутам Тильбург (Германия) — Ченду (Китай) и Ташкент — Ченду осуществляется с использованием мощностей казахстанской станции Алтынколь.

Важным этапом, как отметили в пресс-службе «Қазақстан Темiр Жолы», реализации программ сотрудничества глав государств является вхождение китайских инвесторов в проект СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота». По данным нацкомпании, привлечение китайских инвесторов в проект СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота» обеспечило возможность трансконтинентальной перевозки морских контейнеров компании COSCO Shipping сухопутным маршрутом в направлении Ляньюньган — Центральная Азия с использованием казахстанской транспортно-логистической инфраструктуры.

15 мая 2017 года в Пекине в рамках форума «Один пояс — один путь» подписано трехстороннее соглашение между АО «НК «КТЖ», портом Ляньюньган и COSCO Shipping о совместном развитии Сухого порта KTZE-Khorgos Gateway на СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
У казахстанцев появится возможность инвестировать на китайских биржах - экономист
В Госдуму внесли законопроект о запрете обхода блокировок сайтов
Арабские страны готовят список требований к Катару
В Госдуме предложили сажать на 5 лет организаторов «каруселей»
МИД РФ предложил ведущей CNN взять интервью у мальчика из Алеппо
Тереза Мэй проголосовала на парламентских выборах
30% россиян оказались генетически предрасположенными к депрессии
Российский хоккеист назвал Олимпиаду посредственным турниром
Спорт
Их осталось только девять. Как изменилась сборная России Станислав Черчесов включил в заявку сборной на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого
Авто
Из старого «Соляриса» сделали новый ультрабюджетный седан На автосалоне в китайском Чунцине дебютировала новая модель марки Hyundai — недорогой компактный седан Reina
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Как сделать французскую террасу на даче
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета Страдающая от ожирения 13-летняя британка ответила на травлю в школе, выложив в соцсети свое фото на пляже.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь