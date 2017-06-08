В Transparrency International прокомментировали ситуацию с Поклонской

Поклонская направила запрос генпрокурору РФ Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину о проведении проверки организации Transparency International Russia, Депутат также указывает, что материал о ее имуществе, опубликованный на официальном сайте организации, содержит провокационную и клеветническую информацию о ней.

«Нет, не планируем удалять информацию со своего сайта. Да, вся информация, которая была размещена на сайте, размещена там на законных основаниях — никакой личной информации, информации, которая не подлежит разглашению мы не размещали», — заявил Гавриш агентству в четверг.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что любой гражданин России и депутат, в том числе, имеет право написать заявление в прокуратуру и в другие органы, в частности, в ФСБ и соответственно органы должны реагировать на такие заявления в установленном порядке.

«Они, естественно, имеют право провести проверку. Наша отчетность публична, мы ее регулярно сдаем в Минюст и готовы к любым проверкам», — пояснил Гавриш.

По его словам, в организации несколько удивлены сложившимся резонансом. «Вы знаете, я должен сказать, что, во-первых, мы удивлены несколько этим резонансом, поскольку речь шла о не очень большом имуществе по сравнению с другими антикоррупционными расследованиями, которые публикуются в последнее время. Там, конечно, нельзя говорить о чем-то совсем чудовищном», — заключил представитель организации.

Согласно сообщениям СМИ, Transparency International выяснила, что Поклонская не указала в своей декларации квартиру в Донецке. По их информации, в госреестре прав на недвижимое имущество Украины значится, что некая Наталья Владимировна Дубровская владеет квартирой в Донецке. В организации добавили, что в неофициальной биографии бывшего прокурора говорится, что Дубровская — это ее девичья фамилия. Организация при этом уточняет, что в открытом доступе документальных подтверждений этому факту нет.

Ранее Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку российского отделения Transparency International. В ответ заместитель гендиректора Transparency International Russia Илья Шуманов написал в Facebook, что «хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору». После этого Поклонская заявила, что готова показать свое имущество, если сотрудники организации предоставят для проверки свое.