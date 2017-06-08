Рада после трех попыток провалила голосование за медицинскую реформу

За него проголосовало всего 224 депутата, после чего спикер парламента Андрей Парубий поставил снова на голосование. Однако второе голосование набрало 218 голосов. Спикер поставил на голосование третий раз, но снова не хватило голосов — 221.

После этого Парубий пообещал поставить на голосование альтернативный законопроект Олега Мусия, противника реформы Ульяны Супрун. Однако он набрал всего 39 голосов.

В настоящее время в Верховной Раде идет обсуждение, что делать с законопроектом — голосовать, или отправить проект на доработку комитетам.