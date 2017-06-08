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14:28 (мск), источник: Sputnik.md

Додон уверен, что Молдова получит статус наблюдателя в ЕАЭС

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Лидер Республики Молдова Игорь Додон уверен, что уже осенью республика станет наблюдателем при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом глава государства сообщил в четверг.

Источник: Sputnik.md

В Кишиневе 8 июня проходит первое заседание совместной рабочей группы по взаимодействию между Молдовой и Евразийской экономической комиссией. Главная цель работы — начать внедрение Меморандума о сотрудничестве.

«У меня есть уверенность в том, что в октябре в Сочи, в рамках заседания глав государств Евразийского экономического союза, Республика Молдова получит статус наблюдателя при этой структуре», — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Президент выразил уверенность, что «первое заседание совместной рабочей группы принесет положительные результаты для молдавской экономики и бизнеса».

«Многие проблемы и препятствия в развитии торгово-экономических отношений между Молдовой и странами Евразийского экономического союза будут решаться не только на двустороннем, но и на многостороннем уровне», — уверен глава государства.

В апреле Додон подписал меморандум о сотрудничестве страны с ЕАЭС. Премьер Молдовы Павел Филип заявил, что документ не имеет юридической силы, «потому что Молдова — парламентская республика… президент имеет право подписывать и заключать соглашения, но оно должно быть ратифицировано парламентом».

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду считает, что получение республикой статуса страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе не нанесет ущерба отношениям страны с Европейским союзом, так как «законных юридических эффектов эта попытка получить статус наблюдателя ЕАЭС не принесет».

Додон вступил в должность президента Молдовы 23 декабря, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Павел Филип и Андриан Канду — члены Демократической партии Молдовы, которая выступает за интеграцию с Евросоюзом и Западом в целом.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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